Лень допоміг "Атланті" розгромно перемогти, "Лейкерс" Михайлюка знову програли: відео

В рамках чемпіонату НБА відбулося 7 матчів. "Атланта" Олексія Леня впевнено обіграла "Маямі Хіт". У іншому протистоянні "Лос-Анджелес Лейкерс" і Святослав Михайлюк програли третій матч поспіль.

"Атланта" – "Маямі" 106:82 (23:16, 15:21, 41:21, 27:24)

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Український центровий "Атланти" Олексій Лень допоміг своїй команді виграти матч проти "Маямі" (106:82). За 20 хвилин на майданчику наш легіонер набрав 4 очка (2/7 двоочкових, 0/1 триочкових), зробив 7 підбирань (3 в нападі) та 1 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

Проте, "Атланта" впевнено обіграла свого суперника, програвши тільки другу чверть.

Відеоогляд матчу Атланта – Маямі

"Міннесота" – "Лейкерс" 108:86 (35:19, 29:26, 19:23, 25:18)

Святослав Михайлюк відіграв заключну частину матчу, в якому його "Лейкерс" розгромно програли "Міннесоті" (86:108). Український захисник отримав 16 хвилин ігрового часу, за які встиг відзначитись 4 очками (2/3 двоочкових, 0/2 триочкових) та 2 передачами при 1 втраті.

Незважаючи на те, що Михайлюк провів на майданчику більше 15 хвилин, більшість ігрового часу він був непомітним. В атаці "Лейкерс" занадто рідко грали через українця, заграючи його буквально сім разів. На рахунку Михайлюка 4 очка, а також два асиста. Ще кілька разів він не наважився кидати, віддаючи пас партнеру по команді.

Відеоогляд матчу Міннесота – Лейкерс

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