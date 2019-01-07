11:27
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Лень допоміг "Атланті" розгромно перемогти, "Лейкерс" Михайлюка знову програли: відео

      181 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      В рамках чемпіонату НБА відбулося 7 матчів. "Атланта" Олексія Леня впевнено обіграла "Маямі Хіт". У іншому протистоянні "Лос-Анджелес Лейкерс" і Святослав Михайлюк програли третій матч поспіль.

      "Атланта" – "Маямі" 106:82 (23:16, 15:21, 41:21, 27:24)

      Читайте також: Розпочато голосування за стартові п'ятірки Матчу Зірок-2019

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень допоміг своїй команді виграти матч проти "Маямі" (106:82). За 20 хвилин на майданчику наш легіонер набрав 4 очка (2/7 двоочкових, 0/1 триочкових), зробив 7 підбирань (3 в нападі) та 1 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

      Проте, "Атланта" впевнено обіграла свого суперника, програвши тільки другу чверть.

      Відеоогляд матчу Атланта – Маямі

      "Міннесота" – "Лейкерс" 108:86 (35:19, 29:26, 19:23, 25:18)

      Святослав Михайлюк відіграв заключну частину матчу, в якому його "Лейкерс" розгромно програли "Міннесоті" (86:108). Український захисник отримав 16 хвилин ігрового часу, за які встиг відзначитись 4 очками (2/3 двоочкових, 0/2 триочкових) та 2 передачами при 1 втраті.

      Незважаючи на те, що Михайлюк провів на майданчику більше 15 хвилин, більшість ігрового часу він був непомітним. В атаці "Лейкерс" занадто рідко грали через українця, заграючи його буквально сім разів. На рахунку Михайлюка 4 очка, а також два асиста. Ще кілька разів він не наважився кидати, віддаючи пас партнеру по команді.

      Відеоогляд матчу Міннесота – Лейкерс

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 10:01 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      125273
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 368
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 січня , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2322
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      6 січня , 20:04 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 50651
      Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      6 січня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      6842
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      NASCAR: Кайл Буш вирвав перемогу на останньому колі
       26 березня 2013 , 09:57
      "Тоттенхем" безжальний до "Анжи", "Шахтар" - не чемпіон. ВІДЕО
       3 жовтня 2013 , 21:36
      "Барселона" не зможе повернути Яя Туре, а за Льоренте побореться
       22 травня 2014 , 13:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук