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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Лень допоміг "Атланті" здолати "Маямі" в драматичній грі, Михайлюк набрав три очки за "Лейкерс"

      41 Читать новость на русском
      "Денвер" розгромив "Лейкерс"
      "Денвер" розгромив "Лейкерс" / Sports Chat Place

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень знову допоміг своїй команді здобути перемогу. Цього разу "Атланта" на виїзді обіграла "Маямі". Також успіх святкував "Денвер", який розгромив "Лейкерс" Святослава Михайлюка.

      "Маямі" та "Атланта" розіграли справжню драму. Під завісу гри гості відірвалися у рахунку – 108:114. Однак "Маямі" вдалося скоротити перевагу гостей до мінімуму стараннями Річардсона – 113:114. Згодом гості збільшили перевагу на 2 очки, проте це все одно залишало шанс "Маямі". В останні секунди Річардсон здійснив триочковий кидок, який міг принести "Маямі" перемогу. Однак американець не влучив.

      Читайте також: Лень допоміг "Атланті" перервати серію поразок, Михайлюк зіграв 8 хвилин за "Лейкерс"

      Лень у складі "Атланти" провів на паркеті 18 хвилин та встигти набрати 9 очок. Також в активі українця 7 підбирань. Найкращим же гравцем матчу виявився атакувальний захисник "Маямі" Джейсон Річардсон. Він набрав 22 очки, здійснив 8 підбирань та 4 перехоплення.

      "Маямі" – "Атланта" 113: 115 (38:35, 14:33, 34:32, 27:15)

       

      У матчі "Денвера" та "Лейкерс" такої драми не було. Господарі паркету в кожному періоді нарощували свою перевагу та не дозволяли "Лейкерс" наблизитися у рахунку. Господарі перемогли в кожному з періодів та здобули звитягу з різницею в 32 очки. Українець Михайлюк за 12 хвилин набрав 3 очки й зробив 2 підбирання.

      "Денвер" – "Лейкерс" 117:85 (30:26, 28:24, 31:21, 28:14)

       

       

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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