Лень набрав 12 очок та допоміг "Атланті" перемогти "Клівленд": відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень знову допоміг своїй команді здобути перемогу в рамках регулярного чемпіонату НБА.

Атланта – Клівленд 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:32)

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"Атланта" вдома здобула перемогу над "Клівлендом" з різницею всього в три очки. У першій та останній чверті гостям вдалося здобути перемогу. Однак "Атланта" набагато краще провела другу та третю чверті.

Баскетболісти "Клівленда" в останні 12-хвилинці змогли тільки вирівняти рахунок на табло 106:106, проте "Атланта" згодом знову вийшла вперед.

Український центровий "Атланти" Олексій Лень вийшов в стартовому складі. Його ігровий час склав 23.36. Він набрав 12 очок, зробив 4 підбирання, асист і блок-шот. Показник "плюс / мінус" Леня дорівнює -1.

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