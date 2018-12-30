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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Лень набрав 12 очок та допоміг "Атланті" перемогти "Клівленд": відео

      69 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень / unian.ua

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень знову допоміг своїй команді здобути перемогу в рамках регулярного чемпіонату НБА.

      Атланта – Клівленд 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:32)

      Читайте також: НБА: "Лейкерс" Михайлюка зганьбився вдома, "Атланта" Леня вирвала перемогу в овертаймі: відео

      "Атланта" вдома здобула перемогу над "Клівлендом" з різницею всього в три очки. У першій та останній чверті гостям вдалося здобути перемогу. Однак "Атланта" набагато краще провела другу та третю чверті.

      Баскетболісти "Клівленда" в останні 12-хвилинці змогли тільки вирівняти рахунок на табло 106:106, проте "Атланта" згодом знову вийшла вперед.

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень вийшов в стартовому складі. Його ігровий час склав 23.36. Він набрав 12 очок, зробив 4 підбирання, асист і блок-шот. Показник "плюс / мінус" Леня дорівнює -1.

       

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Олексій Лень Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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