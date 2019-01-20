Лень не допоміг "Атланті" переграти "Бостон"

Баскетбольний клуб "Атланта", за який грає грає українець Олексій Лень, програла "Бостону" в регулярному чемпіонаті НБА.

Проте Лень здобув п’ятнадцять очок для команди, провівши на паркеті майже дев’ятнадцять хвилин.

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Олексій Лень провів на майданчику майже 19 хвилин і за цей час набрав 15 очок, зробив 6 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення і 1 блок-шот.

Проте "Атланта" таки поступилася "Бостону" з рахунком 105:113 та залишилась на 12 місці у Східній конференції НБА.



