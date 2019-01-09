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      Лень не зміг набрати очки у програшному матчі "Атланти" проти "Торонто": відео

      43 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень / Getty Images

      У Національній баскетбольній асоціації відбулися матчі регулярного чемпіонату. "Атланта" українця Олексія Леня поступилася "Торонто".

      Українець не вийшов у стартовому складі "Хокс", але провів на паркеті 22 хвилини. За цей час Олексій не набрав очок (0 з 4 кидків з гри).

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      Також цетровий зробив 6 підбирань і 1 блок-шот. У пасиві українця 2 фола. Рейтинг ефективності Леня склав "-7".

      "Атланта" йде на 12 місці в турнірній таблиці Східної конференції. Наступний матч "Хокс" проведуть 10 січня проти "Брукліна".

      "Торонто" – "Атланта" 104:101 (28:31, 28:26, 24:20, 24:24)

      Відеоогляд матчу Торонто – Атланта

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      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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