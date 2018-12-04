Лень провалив матч проти "Голден Стейт", "Атланта" зазнала чергової поразки: відео

"Атланта" українця Олексія Леня зазнала чергової поразки у НБА. Цього разу команда поступилася "Голден Стейт" на власному майданчику.

Варто зазначити, що Лень не потрапив до стартової п’ятірки на цей матч. загалом українець провів на паркеті трохи більше трьох хвилин. І нічим не відзначився – жодного кидка, результативних підбирань чи передач. Тож його ефективність склала -7.

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Щодо самого матчу, то ще у першій чверті "Атланта" "горіла" з різницею у 17 очок. Така різниця у рахунку була зафіксована і після фінальної сирени – 111:128. Тож весь матч господарі майданчика були у ролі наздоганяючих. Але жодного разу так і не зуміли нічого протиставити суперникам. Особливо трійці Керрі – Дюрант – Томпсон, яка на трьох набрала 85 очок.

До слова, єдиним гравцем, який у цьому матчі зумів оформити дабл-дабл, став одноклубник Леня Джон Коллінз. Він набрав 24 очки та здійснив 11 підбирань.

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Після цієї поразки "Атланта" й надалі на останньому місці у Східній конференції. "Голден Стейт" у зоні плей-офф на Заході.

Атланта – Голден Стейт 111:128 (17:34, 30:27, 30:36, 34:31)