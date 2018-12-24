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      Лень провів шалений матч за "Атланту", "Лейкерс" Михайлюка програли: відео

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      "Атланта" перемогла "Детройт"
      "Атланта" перемогла "Детройт" / twitter.com/atlhawks

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА з "Детройтом" (98:95).

      "Детройт" – "Атланта" 95:98 (21:28 22:29, 23:22 29:19)

      Читайте також: Лень допоміг "Атланті" перервати серію поразок, Михайлюк не зіграв проти "Нью-Орлеану"

      Лень вийшов у стартовому складі своєї команди, яка почала цю гру з двома центровими. Він провів на паркеті більше 34 хвилин і за цей час встиг набрати 15 очок, ставши одним з найкращих гравців "Атланти" в матчі.

      Крім того, українець зробив 17 підборів, 1 передачу, 3 блок-шоти, 1 перехоплення, 4 втрати і 5 фолів. Лень реалізував 7 з 18 двоочкових кидків (38,9%), 1 з 2 штрафних (50%) і 0 з 1 триочкового (0%).

      Відеоогляд матчу Детройт – Атланта


      "Лейкерс" – "Мемфіс" 99:107 (20:26, 26:24, 29:22, 24:35)

      Український форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк пропустив матч регулярного чемпіонату з "Мемфісом". Його команда поступилася – 99:107.

      У цій грі "Лейкерс" зробили 30 спроб на триочковий, з них вдалих – 10.

      Відеоогляд матчу Лейкерс – Мемфіс

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Олексій Лень Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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