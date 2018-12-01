Лень провів вражаючий матч за "Атланту", Михайлюк зіграв за "Лейкерс": відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем своєї команди в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Оклахоми. Інший українець Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі "Лейкерс".

"Оклахома" – "Атланта" 124:109 (28:26, 38:20, 25:30, 33:33)

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Олексій Лень не вийшов у стартовій п'ятірці "Атланти" на зустріч проти Оклахоми, проте провів в грі 23 хвилини 12 секунд.

За цей час Алекс набрав 19 очок, зібрав 5 підбирань, зробив 1 втрату, зробив 1 передачу і 1 блок-шот. В його активі 7/14 влучень з гри, серед яких три 3-очкових. Також Лень відзначився 4 фолами. Рейтинг ефективності українця склав "-10".

Відеоогляд матчу Оклахома – Атланта



"Лейкерс" – "Даллас" 114:103 (22:32 31:26, 25:17, 36:28)

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Святослав Михайлюк у матчі проти "Далласу" отримав лише 2 хвилини ігрового часу. А найрезультативнішим у "Лейкерс" став Леброн Джеймс – 28 очок.

Перемога "Лейкерс" вийшла вольовою. Відкривши рахунок у матчі, команда різко пішла на глибину -15, і відновила рівність в рахунку лише в третій чверті. А в останній чверті "поплив" вже "Даллас", швидко наростивши власне відставання з -2 до -16. При цьому "Маверікс" нахапали аж три технічних фоли.

Відеоогляд матчу Лейкерс – Даллас

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