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      Лень провів вражаючий матч за "Атланту", Михайлюк зіграв за "Лейкерс": відео

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      Олексій Лень провів яскравий матч за "Атланту"
      Олексій Лень провів яскравий матч за "Атланту" / twitter.com/atlhawks

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем своєї команди в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Оклахоми. Інший українець Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі "Лейкерс".

      "Оклахома" – "Атланта" 124:109 (28:26, 38:20, 25:30, 33:33)

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      Олексій Лень не вийшов у стартовій п'ятірці "Атланти" на зустріч проти Оклахоми, проте провів в грі 23 хвилини 12 секунд.

      За цей час Алекс набрав 19 очок, зібрав 5 підбирань, зробив 1 втрату, зробив 1 передачу і 1 блок-шот. В його активі 7/14 влучень з гри, серед яких три 3-очкових. Також Лень відзначився 4 фолами. Рейтинг ефективності українця склав "-10".

      Відеоогляд матчу Оклахома – Атланта


      "Лейкерс" – "Даллас" 114:103 (22:32 31:26, 25:17, 36:28)

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      Святослав Михайлюк у матчі проти "Далласу" отримав лише 2 хвилини ігрового часу. А найрезультативнішим у "Лейкерс" став Леброн Джеймс – 28 очок.

      Перемога "Лейкерс" вийшла вольовою. Відкривши рахунок у матчі, команда різко пішла на глибину -15, і відновила рівність в рахунку лише в третій чверті. А в останній чверті "поплив" вже "Даллас", швидко наростивши власне відставання з -2 до -16. При цьому "Маверікс" нахапали аж три технічних фоли.

      Відеоогляд матчу Лейкерс – Даллас

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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