Лень видав феєричну гру й допоміг "Атланті", Михайлюк провалився з "Лейкерс": відео

Представники України в НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень провели чергові матчі за свої команди – "Лейкерс" та "Атланту" відповідно.

"Лейкерс" Святослава Михайлюка на чужому паркеті поступився "Брукліну". Уся гра була досить рівною, хоча саме "Бруклін" виграв три чверті. "Лейкерс" взяв останню чверть, однак тільки з різницею у два очки.

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Бруклін – Лейкерс 115:110 (33:32, 29:25, 28:26, 25:27)

Українець Михайлюк виявився одним із найгірших гравців у складі "Лейкерс". За понад п'ять хвилин на паркеті він не реалізував один двоочковий кидок, здійснив одну втрату та сфолив.

У свою чергу перемогу здобула команда іншого українця – Олексія Леня.

Атланта – Вашингтон 118:110 (35:24, 23:30, 24:28, 36:28)

Обидві команди влаштували справжні гойдалки. Після програної першої чверті Вашингтону вдалося переломити хід гри й виграти дві наступні 12-хвилинки. Однак "Атланта" вчасно повернулася в гру й виграла останню чверть.

Українець Лень виявився одним із найбільш корисних гравців. За понад 20 хвилин він набрав 15 очок, здійснив п'ять підбирань, віддав одну результативну передачу, здійснив два блок-шоти. У пасиві Олексія дві втрати та три фоли.

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