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      Лень зіграв за "Атланту", але не допоміг уникнути поразки: відео

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      Атланта програла Портленду
      Атланта програла Портленду / GETTY IMAGES

      Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА. Лень провів на паркеті 13 хвилин, але не допоміг своїй команді уникнути поразки.

      Портленд – Атланта 120:111 (40:30, 23:34, 30:26, 27:21)

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      Господарі паркету захопили ініціативу від старту матчу й вирвалися вперед +12. Проте прекрасна друга чверть у виконанні "Атланти" дозволила гостям не тільки скоротити відставання, але й вийти вперед.

      У третій 12-хвилинці "Портленд" знову взявся до справи. Господарі ліквідували відставання й повели в рахунку. Єдине, що вдалося "Атланті" до завершення матчу – це скоротити відставання до одного очка. "Портленд" же прекрасно провів останні хвилини й зумів перемогти.

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі проти "Портленду". Лень провів на паркеті 13 хвилин 44 секунди. За цей час він зумів набрати 9 очок, зробити 2 результативні передачі й 5 підбирань. На його рахунку 1 реалізований триочковий і 2 штрафних.

       

       

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      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень NBA
      Джерело: 24 Канал
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