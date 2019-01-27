Лень зіграв за "Атланту", але не допоміг уникнути поразки: відео

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА. Лень провів на паркеті 13 хвилин, але не допоміг своїй команді уникнути поразки.

Портленд – Атланта 120:111 (40:30, 23:34, 30:26, 27:21)

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Господарі паркету захопили ініціативу від старту матчу й вирвалися вперед +12. Проте прекрасна друга чверть у виконанні "Атланти" дозволила гостям не тільки скоротити відставання, але й вийти вперед.

У третій 12-хвилинці "Портленд" знову взявся до справи. Господарі ліквідували відставання й повели в рахунку. Єдине, що вдалося "Атланті" до завершення матчу – це скоротити відставання до одного очка. "Портленд" же прекрасно провів останні хвилини й зумів перемогти.

Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі проти "Портленду". Лень провів на паркеті 13 хвилин 44 секунди. За цей час він зумів набрати 9 очок, зробити 2 результативні передачі й 5 підбирань. На його рахунку 1 реалізований триочковий і 2 штрафних.

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