Ленд-лізу ще немає, – Притула закликає не розслаблятися з волонтерською допомогою

Постачання американської військової допомоги по ленд-лізу для України ще не розпочалося. До того часу волонтерські ініціативи суттєво впливатимуть на комплектування ЗСУ.

Допоки Україна бореться за свою незалежність, потрібно тримати концентрацію аж до перемоги над росією. Про це сказав 24 каналу волонтер, керівник "Благодійного фонду Сергія Притули" Сергій Притула.

Зверніть увагу Мені цих людей шкода, вони не вміють радіти, – Притула про хейтерів супутника

Волонтер переконаний, що у суспільства та держави ще багато роботи, щоб здобути перемогу над кремлем.

Розслаблятися зарано. Ленд-ліз ще не розпочався і постачання зброї по ньому ще майорять десь попереду. Зрештою, як можна розслаблятися, якщо у нас війна? Зробимо це дружно після перемоги,

– пояснив Притула.

Що потрібно ЗСУ на фронті: дивіться відео

За його словами, влітку спостерігається зменшення кількості донатів від українців, позаяк вони не стають багатшими через війну.

"Багато хто втратив роботу та виїхав за кордон. Загальні обсяги донатів на волонтерський рух, у порівнянні з кінцем лютого, березнем і квітнем – просіли. Але у великих фондів є можливості працювати комплексно і ми перейшли останні 1,5 – 2 місяці на історію проєктних зборів", – додав волонтер.

Він зауважив, що останнім великим проєктом був збір на "народний байрактар", що дозволило купити для ЗСУ супутник ICEYE.

Допомога до Дня Незалежності від США

ЗМІ, посилаючись на офіційних осіб США повідомили, що оскільки війна росії проти України затягується, то безпекова допомога стає довгостроковою. У Вашингтоні є плани оголосити про додатковий пакет приблизно на 3 мільярди доларів допомоги для навчання та оснащення українців.

Про чергове фінансування мають оголосити 24 серпня – у День Незалежності й день, коли виповнюється рівно пів року з моменту нападу росії на нашу країну. За даними ЗМІ, кошти витратять на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке й може не вийти на фронт протягом року чи двох.

Вас також може зацікавити – путін хоче отримати паузу у війні: дивіться відео