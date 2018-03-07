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Гурт "Ленінград" презентував кліп "Не Париж" до 8 березня: відео

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Ленінград – Не Париж: дивитися онлайн кліп
Ленінград – Не Париж: дивитися онлайн кліп / Скріншот із кліпу

7 березня російський гурт "Ленінград" презентувала кліп на пісню "Не Париж", який активно обговорюють користувачі мережі. Менш ніж за добу кліп встигнули переглянути понад мільйон разів.

Ролик опублікували на офіційному каналі гурту на YouTube. Головні ролі в кліпі виконали актори Сергій Бурунов і Юлія Александрова.

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За сюжетом, "супержінка" Юля, рятує Землю від падіння метеорита і при цьому встигає робити домашні справи, в той час як її чоловік сидить вдома зі зламаною ногою, грає в комп'ютер і дивиться телевізор.

Історія закінчується тим, що після того, як Юля врятувала планету, чоловік збентежено виправдовується: "А я посуд помив". Після цього дружина зворушливо називає його своїм героєм.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Ленінград – Не Париж: дивитися онлайн кліп

Гурт "Ленінград" (рос. Ленинград) – це російський музичний гурт з Санкт-Петербурга, який був створений Сергієм Шнуровим у 1997 році. Гурт відомий, зокрема, ексцентричними піснями з великою кількістю лайки. Алкогольно-побутова тематика є переважаючою у творчості гурту. "Ленінград" використовує великий склад духових інструментів: труба, саксофон, тромбон, туба. Також, гурт іноді розширюється за рахунок саксгорнів.

Теги: LifeStyle Музика 8 березня Новини культури
Джерело: 24 Канал
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