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      "Кузня на Рибальському" Порошенка: нові деталі збагачення на оборонці

      Чесна політика 2758 Читать новость на русском

      Нові подробиці правління президента Порошенка. У гонитві за наживою, його заводи не гребували забрати собі гроші на оборонних замовлення. Цього тижня, коли на підприємства Петра Порошенка прийшло з обшуками НАБУ, то Рибальський острів потрапив у епіцентр уваги.

      Тут не тільки розташовані спортивний комплекс Порошенка та офіс його холдингової компанії "Укрпромінвест". Ця територія у центрі Києва відома своїм головним квартирантом – завод "Ленінська Кузня", який нещодавно декомунізували та стали називати "Кузня на Рибальському"

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      Це суднобудівний завод, який належить Петру Порошенку та його політичним спільникам. Саме на "Ленінська кузню" всі роки президентства Порошенко здійснював розміщення військових замовлень. При чому фактично кораблі тут не виготовлялися, а завод використовувався лише як фірма-прокладка – інакше й не назвеш.

      ленінська кузня порошенко
      "Ленінська кузня" Порошенка

      Роботи ж здійснювалися на інших підприємствах. У тому числі – державних. В тому числі – в Миколаєві. Більше того, "Ленінська кузня" вигравала державні тендери на ремонт порому, який фізично не можуть увійти в Дніпро та піднятися до Києва, де розташований завод.

      Усе це, в свою чергу, породжувало інші запитання – а чому держава напряму не замовляла виготовлення необхідних кораблів у державних же заводів, а вдавалася до послуг посередника з паспортними даними Порошенка в реєстрах.

      Відповідь проста – бо залучення заводу Порошенка дозволяла його наварювати собі комісійні чайові. Але за часів Порошенка корупційні схеми доходили до маразму – коли "Ленінська кузня" використовувалася не тільки як прокладка для закупівлі робіт з ремонту кораблів, але й іншого військового замовлення.

      Це чітко видно на прикладі Київського бронетанкового заводу, виробника бронемашин БТР-3 ДА за повним циклом, основним замовником яких є департамент військово-технічноі політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони – того самого, що було напряму підпорядковане Порошенку.

      При заключенні договорів з виробництва бронетехніки департамент був змушений задовольняти апетити Порошенка і нав'язав Київському бронетанковому заводу співвиконавця – так-так, той завод "Ленінська кузня", який належав екс-президенту. Ви подумаєте, а яке відношення "Ленінська кузня" – кораблебудівельне підприємство – має до бронетанкових заводів? Дуже пряме. Гроші!

      Згідно з договорами, завод "Ленінська кузня" поставляв на Київський бронетанковий завод різну номенклатуру товарів: редуктори колісні, мости, роздавальні коробки, водомети, лебідки, рушії та інші запчастини.

      кононенко порошенко
      Ігор Кононенко був співвласником "Ленінської кузні"

      А тепер – увага! Найцікавіше, яке показує глибину морального падіння попередньої влади та розбиває нанівець усю псевдопатріотичну риторику. Дані запасні частини завод "Ленінська кузня" не виробляє і ніколи не виробляв, а виступав як посередник, накручуючи ціни в 4-6 разів.

      Вартість таких закупівель для Київського бронетанкового заводу в 2016 році склала 90 мільйонів гривень, а в 2017 і 2018 – значно більшу суму. Незважаючи на незгоду Київського бронетанкового заводу включати співвиконавцем завод "Ленінська кузня", департамент Міноборони, який підлеглий Порошенку – примушував узгоджувати запропонований договір.

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      В процесі виконання договору співвиконавець надавав до Київський бронетанковий завод нові розрахунково-калькуляційні матеріали, в яких ціни на комплектуючі були в 3-6 разів завищені в порівнянні з ринковою ціною.

      Протягом грудня 2017 – квітня 2018 року військовими представництвами Міноборони затверджувались нові ціни на комплектуючі від співвиконавця. Сама по собі схема формування ціни за розрахунково-калькуляційними матеріалами є корупційною, яка призводить до здорожчення запчастин і комплектуючих до 500%.

      Саме тому необхідно змінювати процедуру формування цін. При ринковій вартості БТР близько 10 мільйонів гривень вартість при договорах з Міноборони складає 37,5 мільйонів гривень. А різниця у вартості – це і є корупційні "чайові", які обгрунтовують різною маячнею – сплата за авторське супроводження або завищена вартість імпортних комплектуючих, ціна яких не ринкова, а береться з митної декларації поставки, яка робиться офшорних компаній.

      Ще один приклад корупції – при виконанні тепер уже експортних контрактів, тобто продажу БТР-3 до Азії, в державу Мьянма. Цей приклад дуже показовий. Перший раз навар робиться при укладанні договору в якому державний спецекспортер установив ставку комісійної винагороди 22%.

      Другий раз навар робиться, коли, всупереч цивільного кодексу України комісіонер ДК "Укрспецекспорт" уклав агентські договори з компаніями-нерезидентами. А це – офшорні фірми, повязаними з самим спецекспортером. Це – збільшення ціни ще на 31%.

      Рахуємо! Це збільшило вартість БТР сумарно на 53%. Ну і результат – ця вартість не неконкурентною, що унеможливлює продажі на зовнішні ринки і обмежує виробничі можливості Київського бронетанкового заводу.

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      Такі корупційні дії з боку колишнього вищого керівництва країни створюють загрозу діяльності нашої оборонки. І тому ці злочини мають бути розслідувані після приходу нового генерального прокурора. В іншому разі, ми ніколи не побудуємо чесної держави.

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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини Києва Петро Порошенко Зброя Чесна політика Ігор Кононенко Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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