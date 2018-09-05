Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд стануть почесними гостями боксерського поєдинку у Києві

2 жовтня в столичному Палаці спорту пройде турнір з професійного боксу. За діями боксерів в ринзі будуть уважно спостерігати президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман, легенди боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Назім Хамед, Ерік Моралес і ще близько 500 почесних гостей з 160 країн.

Усі зіркові гості є учасниками 56-го Конгресу WBC, який відбудеться у Києві з 30 вересня по 5 жовтня.

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На київський ринг вийде 20-річний чемпіон світу WBC серед юніорів Раміль Гаджієв (7-1-1), який проведе бій за титул інтернаціонального чемпіона WBC в суперсередній вазі (до 76, 2 кг). 22-річний Карен Чухаджян (12-1-0), який запам'ятався українським фанам боксу по червневого турніру в Палаці спорту, спробує завоювати титул чемпіона світу WBC серед юніорів в напівсередній вазі (до 66,7 кг). Непереможений 21-річний Хасан Байсангуров (16-0-0) проведе перший захист свого титулу інтерконтінентального чемпіона WBA в середній вазі (до 72,6 кг). Четвертим титульним поєдинком вечора стане бій Арама Фаніяна (13-0-0) за пояс інтернаціонального чемпіона WBC в надлегкій вазі.

Організаторами боксерського вечора виступили українські компанії BoomBox Promotions та Sparta Boxing Promotions, які обіцяють глядачам чимало приємних сюрпризів.

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