Леннокс Льюїс та Віталій Кличко вже у жовтні знову зустрінуться на рингу

Знаменитий колишній боксер Леннокс Льюїс прагне нового бою з чинним мером Києва Віталієм Кличком, щоб взяти реванш за поразку 15-річної давнини. Та цього разу вага зіркових спортсменів не матиме значення – вони змагатимуться на рингу не у боксі, а в шахах.

Про це заявив британський спортсмен Леннокс Льюїс у інтерв'ю Daily Mail.

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Він повідомив, що "бій" відбудеться в Києві у перший тиждень жовтня під час 56 конгресу WBC.

Ми будемо грати в шахи посеред боксерського рингу. Ми вже занадто старі, щоб знову одягати рукавички,

– пожартував Льюїс.

До слова, Льюісу 52 роки, а Кличку – 47. Daily Mail зазначає, що неможливо визначити, хто з колишніх боксерів виявиться сильнішим у шахах.



Віталій Кличко та Леннокс Льюіс на святкуванні 10-ї річниці легендарного бою

Льюїс часто грає у шахи зі знаменитостями. Також він є засновником Лондонської академії для дітей з малозабезпечених родин, яка відкриває вихованцям двері до університетської освіти з допомогою шахів. А Віталій Кличко частіше грає у шахи з братом, хоча і відвідує матчі світових чемпіонатів з шахів.

Нагадаємо, легендарний бій Льюїса і Кличка відбувся 21 червня 2003 року. Бій зупинили через сильну кровотечу з розсіченої брови Віталія, та на той момент майбутній мер Києва вже випереджав Льюїса з рахунком 58:56. Льюїс обіцяв реванш, але через кілька місяців оголосив про завершення кар'єри. Кличко ж не бере участі у боях з 2013 року, зосередившись на політичній діяльності.