Lenovo представила дуже дешевий фітнес-браслет

Компанія Lenovo презентувала дуже бюджетний фітнес-браслет – HX06 Active. Його ціна більш ніж доступна – всього 20 доларів (520 гривень).

Про це повідомляє keddr.com.

Ґаджет має монохромний OLED-екран з діагоналлю 0,87 дюйма та роздільною здатністю 128х32 точки. На екран можна вивести годинник, повідомлення, спортивні досягнення тощо.

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Зокрема трекер відстежує кількість пройдених кроків і витрачених калорій, а також аналізує тривалість і якість сну.

Зі смартфоном пристрій синхронізується за допомогою Bluetooth 4.2 LE. На одному заряді батареї пристрій може працювати до 8 днів.

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