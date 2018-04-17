Lenovo представила два нових ноутбуки: їхня характеристика та ціна

Компанія Lenovo випустила два нових ноутбуки – Lenovo Air 2018 і Lenovo 7000. Вартість обох моделей коливається біля тисячі доларів.

Про це повідомляє prostotech.com.

Lenovo Air 2018: огляд

Цей ноутбук виготовлений з суцільнометалевого корпусу товщиною 16,8 мм. Вага – 1,95 кг. ПК має 15,6-дюймовий дисплей, що підтримує дозвіл FHD.

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Lenovo Air 2018 має процесор Intel 8-го покоління в комплекті з графічним процесором NVIDIA GeForce MX150. Ноутбук доступний у версіях Core i7 і Core i5 з 8 ГБ оперативної пам'яті і SSD-накопичувачем на 256 ГБ.

Цей ноутбук має сканер відбитків пальців, аудіо Harman Kardon і батарею 45 Вт з підтримкою швидкої зарядки, а також порт USB-C, але тільки для передачі даних. Також є два порти USB 3.0, порт HDMI і 3,5-мм аудіороз'єм.

Lenovo Air 2018 можна придбати у двох кольорах – срібному і золотому. Вартість моделі Core i5 – 924 долара (24 тисячі гривень), а версія Core i7 обійдеться у 1115 доларів (29 тисяч гривень).

Lenovo 7000: огляд

Цей ноутбук теж виготовлений з металевої конструкції. Він також має безрамковий дизайн та має 14-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD. Його товщина становить 1,93 см. Вага – 1,93 кг.

Ноутбук Lenovo 7000

На відміну від Lenovo Air 2018, Lenovo 7000 має SSD-накопичувач на 128 ГБ в парі з 2 ТБ жорсткого диска (HDD). Усередині також встановлений процесор Intel 8-го покоління і відеокарта AMD Radeon 535. Пристрій доступний у двох варіантах: Core i7 і Core i5 з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Core i7 можна придбати за 1035 доларів (27 тисяч гривень), а модель Core i5 –923 долара (24 тисячі гривень).