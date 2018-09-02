Lenovo представила лінійку серію пристроїв для розумного будинку

Під час виставки IFA 2018 китайська компанія Lenovo представили чимало новинок. Зокрема, корпорація показала цілий ряд пристроїв для розумного будинку.

Про це пише видання НВ.

Так, Lenovo анонсувала розумний монітор Lenovo Smart Display. При цьому, завдяки додаткові Lenovo Link користувач зможе керувати відразу кількома девайсами, наприклад, декількома розумними розетками або лампочками одночасно.

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Нові пристрої для розумного будинку Lenovo надійдуть у продаж в США у листопаді. Після цього можна очікувати, що девайси з'являться і на європейських ринках.

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