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Lenovo представила лінійку серію пристроїв для розумного будинку

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Пристрої Lenovo для розумного будинку
Пристрої Lenovo для розумного будинку / nv.ua

Під час виставки IFA 2018 китайська компанія Lenovo представили чимало новинок. Зокрема, корпорація показала цілий ряд пристроїв для розумного будинку.

Про це пише видання НВ.

Так, Lenovo анонсувала розумний монітор Lenovo Smart Display. При цьому, завдяки додаткові Lenovo Link користувач зможе керувати відразу кількома девайсами, наприклад, декількома розумними розетками або лампочками одночасно.

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Нові пристрої для розумного будинку Lenovo надійдуть у продаж в США у листопаді. Після цього можна очікувати, що девайси з'являться і на європейських ринках.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Штучний інтелект Lenovo
Джерело: 24 Канал
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