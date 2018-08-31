Lenovo презентувала ноутбук з унікальними функціями під час виставки IFA 2018

В рамках виставки IFA 2018 компанія Lenovo презентувала кілька цікавих продуктів. Серед них нові ноутбуки із лінійки Yoga. Одна із незвичних та цікавих особливостей полягає у тому, що ноутбук відкриватися за стуком користувача.

Про це пише видання НВ.

Зокрема, пристрій Yoga Book C930 отримав сенсорний екран, а також екран E Ink замість клавіатури. Він працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 850 Mobile. Як наголосили у компанії, завдяки цьому комп'ютер може відтворювати відео близько доби без підзарядки.

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Клавіатура стає цифровим папером

Екран E Ink може виконувати функції динамічної клавіатури з підтримкою декількох мов, а також цифрового паперу для заміток, ескізів тощо. Він також може стати електронною книгою. На цифровому папері можна писати пальцями, або стилусом Garaged Pen.

Ноутбук відкривається якщо по ньому постукати

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