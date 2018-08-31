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Lenovo презентувала ноутбук з унікальними функціями під час виставки IFA 2018

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FA 2018: Lenovo представила ноутбук Yoga Book C930
FA 2018: Lenovo представила ноутбук Yoga Book C930 / hyser.com.ua

В рамках виставки IFA 2018 компанія Lenovo презентувала кілька цікавих продуктів. Серед них нові ноутбуки із лінійки Yoga. Одна із незвичних та цікавих особливостей полягає у тому, що ноутбук відкриватися за стуком користувача.

Про це пише видання НВ.

Зокрема, пристрій Yoga Book C930 отримав сенсорний екран, а також екран E Ink замість клавіатури. Він працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 850 Mobile. Як наголосили у компанії, завдяки цьому комп'ютер може відтворювати відео близько доби без підзарядки.

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Yoga Book C930

Клавіатура стає цифровим папером 

Екран E Ink може виконувати функції динамічної клавіатури з підтримкою декількох мов, а також цифрового паперу для заміток, ескізів тощо. Він також може стати електронною книгою. На цифровому папері можна писати пальцями, або стилусом Garaged Pen.

Yoga Book C930

Ноутбук відкривається якщо по ньому постукати

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Новинки IFA 2018 Техно Lenovo ноутбук Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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