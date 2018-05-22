Lenovo продемонструвала можливості камери революційного смартфону Z5

Компанія Lenovo продовжує створювати інтригу навколо флагманського смартфона Z5. Віце-президент корпорації Чанг Чен поділився в соціальній мережі Weibo новими подробицями про майбутній пристрій. Цього разу він продемонстрував можливості камери Lenovo Z5.

Про це повідомляє Gizchina.

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Обидва знімки зроблені в складних умовах з низьким освітленням. Судячи з напису в куті фотографій, Lenovo Z5 отримає подвійну камеру з функціями штучного інтелекту. Подробиць про використання сенсорів, розмір пікселів і діафрагми об'єктивів на даний момент немає.



Фото зроблені на Lenovo Z5



Фото зроблені на Lenovo Z5



У Lenovo Z5 виробник обіцяє зробити відразу чотири технологічних прориви. Першим повинен стати безрамковий екран, який займає 95% площі передньої панелі. Другим – виявиться вбудований накопичувач рекордного об’єму – 4 ТБ. Третім, судячи з усього, буде камера. Про четверту особливість наразі нічого не відомо.

Варто зазначити, що офіційна презентація Lenovo Z5 відбудеться 14 червня.