Lenovo Z5 офіційно презентували в Китаї: що викликало розчарування користувачів

Сьогодні, 5 червня, в Пекіні відбулася презентація нового флагману Lenovo Z5. Останні кілька тижнів компанія Lenovo дражнила користувачів новим смартфоном Z5. Як обіцяли розробники, телефон повинен був стати першим смартфоном із повноекранним дисплеєм – без рамок та вирізу під камеру.

Про це повідомляє Phone Radar.

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Lenovo Z5 все ж отримав "моноброву" зверху, а в нижній частині корпусу чітко видно значне "підборіддя". Смартфон обладнали 6,2-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 19:9 і роздільною здатністю 2246 x 1080 пікселів. Підвищену міцність дисплея і задньої кришки забезпечує скло 2,5D Corning Gorilla Glass. За заявою Lenovo, рамки у новинки все ж менші, ніж у конкурентів, приміром, Xiaomi Mi8 і iPhone X, а верхній відступ вужчий. Варто зазначити, що область екрану Lenovo Z5 займає 90% передньої панелі.



Lenovo Z5 не отримав обіцяного абсолютно безрамкового екрану

Новинка отримала 8-ядерний чіпсет Qualcomm 636, виконаний за техпроцесом 14 нм, 6 ГБ оперативної пам'яті і відеоприскорювач Adreno 509. Також компанія не виправдала надій щодо 4 ТБ вбудованої пам'яті. Попри гучні заяви, новинка отримала конфігурацію на 64 або 128 ГБ внутрішнього накопичувача.



Lenovo Z5 отримав подвійну основну камеру

Основна камера оснащена сенсорами на 16 і 8 Мп з апертурою f / 2,0. Дозвіл фронтальної камери становить 8 мегапікселів. Незнімний акумулятор ємністю 3 300 міліампер годин підтримує швидку зарядку потужністю до 18 Вт.



Lenovo Z5 презентували в Пекіні

Слот для SIM-карти розташований на лівому торці смартфона, праворуч же розташувалися кнопки гучності і текстурована кнопка включення.

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Доброю новиною стала ціна Lenovo Z5 – за версію з 6 ГБ ОЗУ і 64 ГБ вбудованої пам'яті попросять всього 200 доларів (близько 5 226 гривень). Конфігурація з 128 ГБ накопичувача обійдеться на 80 доларів дорожче (близько 7 317 гривень). Крім того, новинка отримала новітню операційну систему Android 8.1 Oreo. Поставки смартфона почнуться вже 12 червня.

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