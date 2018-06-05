19:30
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна
Вєсті Кремля
14:51, сьогодні
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Lenovo Z5 офіційно презентували в Китаї: що викликало розчарування користувачів

73 Читать новость на русском
Lenovo Z5 офіційно презентували в Китаї
Lenovo Z5 офіційно презентували в Китаї / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 5 червня, в Пекіні відбулася презентація нового флагману Lenovo Z5. Останні кілька тижнів компанія Lenovo дражнила користувачів новим смартфоном Z5. Як обіцяли розробники, телефон повинен був стати першим смартфоном із повноекранним дисплеєм – без рамок та вирізу під камеру.

Про це повідомляє Phone Radar.

Читайте також:  Qualcomm Snapdragon 850: в мережі з'явилась перша інформація про новий чіпсет

Lenovo Z5 все ж отримав "моноброву" зверху, а в нижній частині корпусу чітко видно значне "підборіддя". Смартфон обладнали 6,2-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 19:9 і роздільною здатністю 2246 x 1080 пікселів. Підвищену міцність дисплея і задньої кришки забезпечує скло 2,5D Corning Gorilla Glass. За заявою Lenovo, рамки у новинки все ж менші, ніж у конкурентів, приміром, Xiaomi Mi8 і iPhone X, а верхній відступ вужчий. Варто зазначити, що область екрану Lenovo Z5 займає 90% передньої панелі.

Lenovo Z5
Lenovo Z5 не отримав обіцяного абсолютно безрамкового екрану

Новинка отримала 8-ядерний чіпсет Qualcomm 636, виконаний за техпроцесом 14 нм, 6 ГБ оперативної пам'яті і відеоприскорювач Adreno 509. Також компанія не виправдала надій щодо 4 ТБ вбудованої пам'яті. Попри гучні заяви, новинка отримала конфігурацію на 64 або 128 ГБ внутрішнього накопичувача.

Lenovo Z5
Lenovo Z5 отримав подвійну основну камеру

Основна камера оснащена сенсорами на 16 і 8 Мп з апертурою f / 2,0. Дозвіл фронтальної камери становить 8 мегапікселів. Незнімний акумулятор ємністю 3 300 міліампер годин підтримує швидку зарядку потужністю до 18 Вт.

Lenovo Z5
Lenovo Z5 презентували в Пекіні

Слот для SIM-карти розташований на лівому торці смартфона, праворуч же розташувалися кнопки гучності і текстурована кнопка включення.

Читайте також:  Lenovo знову нагадала про безрамковий Z5: смартфон показали на новому тизері

Доброю новиною стала ціна Lenovo Z5 – за версію з 6 ГБ ОЗУ і 64 ГБ вбудованої пам'яті попросять всього 200 доларів (близько 5 226 гривень). Конфігурація з 128 ГБ накопичувача обійдеться на 80 доларів дорожче (близько 7 317 гривень). Крім того, новинка отримала новітню операційну систему Android 8.1 Oreo. Поставки смартфона почнуться вже 12 червня.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Китай Техно Смартфони Lenovo Ціни
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
сьогодні, 19:02 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
Яніна Ткачук 1285
Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
сьогодні, 18:00 Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
Павло Казарін 73
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
сьогодні, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
491
Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
сьогодні, 17:03 Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
Інститут Просвіти 549
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сьогодні, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 931
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук