Леонарда Ді Капріо прогулявся по Нью-Йорку зі своєю новою дівчиною: фото

Популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо прогулявся по Нью-Йорку зі своєю 20-річною дівчиною Камілою Морроне.

Роман 43-річного актора і 20-річної моделі схоже набуває обертів, адже закохані все частіше проводять час разом, йдеться у виданні Popsugar.

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Леонарда Ді Капріо та Каміла Морроне

Зазвичай їм вдається уникати папарацці, але цього разу залишитися непоміченими не вдалося –фоторепортери застали пару на прогулянці в Нью-Йорку,

Закохані були одягнені в одному стилі – білі футболки, штани та білі кросівки, – Лео і Каміла намагалися не привертати до себе зайвої уваги: ​​вони не цілувалися, не обіймалися, і не трималися за руки. Інсайдери, наближені до актора повідомляють, що у Ді Капріо і його нової молодої дівчини у стосунках все прекрасно.

Нагадаємо, що мама моделі вже більше 10 років зустрічається з Аль Пачіно. Саме в його домі Ді Капріо познайомився з Камілою, адже часто буває в гостях в друга. Варто додати, що роман актора з молодою моделлю триває вже майже півроку – зустрічатися вони почали ще наприкінці 2017 року, хоча на публічних заходах вони разом не з'являються.