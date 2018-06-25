11:54
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Леонардо да Вінчі і Рубенс: Вікторія Бекхем проведе у своєму магазині ексклюзивний аукціон

66 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем і картина Леонардо да Вінчі
Вікторія Бекхем і картина Леонардо да Вінчі / www.standard.co.uk

Знаменита модельєрка Вікторія Бекхем давно відрізняється своїм стилем та манерою ведення бізнесу. Цього разу вона вирішила запросити у свій "бутік" у Лондоні найвідоміший аукціонний дім "Сотбі" ("Sotheby's").

Про це повідомляють на Evening Standart.

Виставка ексклюзивних робіт відбудеться з 22 по 27 червня на вулиці Довер, де можна буде побачити 16 творів мистецтва, що належать до Епохи Відродження, Золотого віку Нідерландів і Великобританії XVIII століття. 4 липня о 19 годині пройде аукціон "Old Master Painting", де можна буде придбати шедеври мистецтва в межах від 200 тисяч до 4 мільйонів фунтів стерлінгів.


Вікторія Бекхем між картинами Лукаса Кранаха Старшого (ліворуч) і Леонардо да Вінчі (праворуч)

В честь проведення виставки Вікторія Бекхем знялась у невеличкому фотосеті біля білих стін магазину, на яких красуються легендарні картини. Автором фотографій став Кріс Флойд, а сукню, що на Вікторії Бекхем, можна придбати за 1490 фунтів стерлінгів (майже 2 тисячі доларів) у її магазині.

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Мода Мистецтво Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
сьогодні, 10:01 Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
1164
В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
сьогодні, 08:37 В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
Ольга Черненко 772
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 червня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1545
Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
24 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
2845
Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
24 червня, 19:30 Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
2198
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук