Леонардо да Вінчі і Рубенс: Вікторія Бекхем проведе у своєму магазині ексклюзивний аукціон

Знаменита модельєрка Вікторія Бекхем давно відрізняється своїм стилем та манерою ведення бізнесу. Цього разу вона вирішила запросити у свій "бутік" у Лондоні найвідоміший аукціонний дім "Сотбі" ("Sotheby's").

Про це повідомляють на Evening Standart.

Виставка ексклюзивних робіт відбудеться з 22 по 27 червня на вулиці Довер, де можна буде побачити 16 творів мистецтва, що належать до Епохи Відродження, Золотого віку Нідерландів і Великобританії XVIII століття. 4 липня о 19 годині пройде аукціон "Old Master Painting", де можна буде придбати шедеври мистецтва в межах від 200 тисяч до 4 мільйонів фунтів стерлінгів.



Вікторія Бекхем між картинами Лукаса Кранаха Старшого (ліворуч) і Леонардо да Вінчі (праворуч)

В честь проведення виставки Вікторія Бекхем знялась у невеличкому фотосеті біля білих стін магазину, на яких красуються легендарні картини. Автором фотографій став Кріс Флойд, а сукню, що на Вікторії Бекхем, можна придбати за 1490 фунтів стерлінгів (майже 2 тисячі доларів) у її магазині.