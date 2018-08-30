Леонардо Ді Капріо хоче одружитися з Камілою Морроне, – ЗМІ
За інформацією західних ЗМІ, 43-річний завидний холостяк Леонардо Ді Капріо нарешті планує одружитися з своєю дівчиною 21-річною Камілою Морроне.
Видання US Weekly, посилаючись на анонімне джерело, повідомляє, що актор планує зробити пропозицію своїй дівчині і вони уже обговорюють заручини.
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"Вони дуже закохані один в одного і налаштовані серйозно. Вони вже обговорювали заручини", – каже співрозмовник.
Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне
За його словами, Ді Капріо ще "ніколи нікого так не кохав".
Крім того того, повідомляється, що пара хоче завести дітей. "Він готовий завести дітей. І Камі обожнює, коли поруч з ними грають дітлахи, і хоче завести дитину з Лео, але перед цим вони повинні одружитися. У цьому сенсі вона дуже консервативна", – додає джерело.
Роман Леонардо та Каміли триває менше року, але пара постійно проводить час разом. Нещодавно Ді Капріо відпочивав з Морроне та її мамою в Італії.