Леонардо Ді Капріо хоче одружитися з Камілою Морроне, – ЗМІ

За інформацією західних ЗМІ, 43-річний завидний холостяк Леонардо Ді Капріо нарешті планує одружитися з своєю дівчиною 21-річною Камілою Морроне.

Видання US Weekly, посилаючись на анонімне джерело, повідомляє, що актор планує зробити пропозицію своїй дівчині і вони уже обговорюють заручини.

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"Вони дуже закохані один в одного і налаштовані серйозно. Вони вже обговорювали заручини", – каже співрозмовник.

Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне

За його словами, Ді Капріо ще "ніколи нікого так не кохав".

Крім того того, повідомляється, що пара хоче завести дітей. "Він готовий завести дітей. І Камі обожнює, коли поруч з ними грають дітлахи, і хоче завести дитину з Лео, але перед цим вони повинні одружитися. У цьому сенсі вона дуже консервативна", – додає джерело.

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone) 1 Бер 2018 р. о 7:57 PST

Роман Леонардо та Каміли триває менше року, але пара постійно проводить час разом. Нещодавно Ді Капріо відпочивав з Морроне та її мамою в Італії.