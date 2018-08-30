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Леонардо Ді Капріо хоче одружитися з Камілою Морроне, – ЗМІ

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Леонардо Ді Капріо скоро одружиться?
Леонардо Ді Капріо скоро одружиться?

За інформацією західних ЗМІ, 43-річний завидний холостяк Леонардо Ді Капріо нарешті планує одружитися з своєю дівчиною 21-річною Камілою Морроне.

Видання US Weekly, посилаючись на анонімне джерело, повідомляє, що актор планує зробити пропозицію своїй дівчині і вони уже обговорюють заручини.

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"Вони дуже закохані один в одного і налаштовані серйозно. Вони вже обговорювали заручини", – каже співрозмовник.

Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне

За його словами, Ді Капріо ще "ніколи нікого так не кохав".

Крім того того, повідомляється, що пара хоче завести дітей. "Він готовий завести дітей. І Камі обожнює, коли поруч з ними грають дітлахи, і хоче завести дитину з Лео, але перед цим вони повинні одружитися. У цьому сенсі вона дуже консервативна", – додає джерело.

Роман Леонардо та Каміли триває менше року, але пара постійно проводить час разом. Нещодавно Ді Капріо відпочивав з Морроне та її мамою в Італії.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Леонардо Ді Капріо Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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