Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з юною моделлю: фото
Про стосунки голлівудського актора Леонардо ДіКапріо і 20-річної моделі Каміли Мороне заговорили в кінці минулого року. А нещодавно парочка вийшла разом у люди.
Леонардо та Камілу підловили під час сніданку в Лос-Анджелесі, пише The Daily Mail.
43-річний актор та його обраниця, не приховували ніжність одне до одного та ішли під руку.
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Леонардо ДіКапріо і Каміла Мороне
Видання зазначає, що стосунки ДіКапріо та Мороне починалися з дружби, оскільки Леонардо товаришує з вітчимом дівчини, Аль Пачіно.
Каміла Мороне
Джерело: 24 Канал
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