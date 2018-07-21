Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт відмовилися грати геїв-коханців у фільмі "Горбата гора"

Відома мелодрама "Горбата гора" повинна була зніматися з абсолютно іншим акторським складом. На головні ролі ковбоїв-коханців режисер планував взяти знаменитих кіноакторів Леонардо Ді Капріо і Бреда Пітта. Проте ті свого часу відмовилися від зйомок в популярному фільмі.

Про це повідомляє режисер фільму Гас Ван Сен, який взявся за адаптацію оповідання "Горбата гора", проте згодом продюсери замінили його на Енга Лі, пише видання IndieWire.

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За словами кінематографіста, він не зміг зняти свою версію фільму через труднощі з кастингом на головні ролі.

Спочатку він планував на головні ролі взяти Леонардо Ді Капріо і Бреда Пітта. Однак актори відмовилися від цієї пропозиції. Згодом відповіли відмовою ще й Метт Деймон і Райан Філліпп.

Ніхто не погоджувався на це. Коли я працював над фільмом, я відчував, що йому необхідні відомі артисти. Але нічого не виходило,

– заявив режисер.



Хіт Леджер і Джейк Джилленхол зіграли головні ролі у фільмі "Горбата гора"

До слова, фільм "Горбата гора" вийшов на екрани к 2005 році. Стрічка заснована на однойменному оповіданні Енні Пру. Режисером картини виступив Енг Лі, а в головних ролях знялися Хіт Леджер і Джейк Джилленхол.

Нагадаємо, Бреда і Леонардо першими затвердили на головні ролі у стрічці "Одного разу в Голлівуді". У фільмі розповідається про маніяка Чарльза Менсона. Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі у 1969 році на тлі вбивства актриси Шерон Тейт злочинною групою Менсона, який помер у листопаді 2017 року. Прем'єра чорної комедії запланована на 9 серпня 2019 року.