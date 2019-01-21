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      Леоненко: Ракицькому краще не їхати в "Зеніт", він не працює над недоліками, не має швидкості

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      Леоненко прокоментував можливий перехід Ракицького в Зеніт
      Леоненко прокоментував можливий перехід Ракицького в Зеніт / footboom.com

      Колишній гравець київського "Динамо", а нині футбольний експерт Віктор Леоненко прокоментував можливий перехід Ярослава Ракицького з "Шахтаря" в російський "Зеніт". Леоненко вважає, що Ярославу краще залишитися в Україні.

      Свою позицію Леоненко пояснює тим, що в "Шахтарі" Ракицький практично не відбирає м'яч, оскільки донеччани постійно його контролюють. "А в "Зеніті" Ракицькому доведеться займатися такою чорновою роботою. Інший стиль, інший рівень. Чи впорається він?", – цитує Леоненка Tribuna.com.

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      Екс-динамівець заявив, що в Росії набагато сильніший чемпіонат, тому Ракицькому доведеться більше працювати на захист, а не тільки починати атаки довгим пасом. Також Леоненко ставить під сумнів те, що Ракицький хоче переїхати в "Зеніт" заради прогресу.

      "Куди додавати? Він уже дорослий, 29 років. Він звик діяти в такій манері, при одній моделі гри, не працює над своїми недоліками. Швидкості у нього немає, на другому поверсі слабо грає, позицію не завжди правильно вибирає. Так що я б йому не радив кудись зриватися", – сказав Леоненко.

      Як повідомлялося раніше, російський "Зеніт" вирішив придбати Ярослава Ракицького в "Шахтаря". Однак прес-служба "гірників" у коментарі для "Футбол 24" назвала таку інформацію "звичайними чутками".

      За попередньою інформацією, сам Ракицький вже домовився зі "Зенітом". Та поки клуби торгуються, захисник полетів на тренувальний збір з "Шахтарем".

      Донецький клуб начебто хоче отримати за оборонця збірної України 12 млн євро та бонуси, в той час як у "Зеніті" готові заплатити 10 млн.

      У поточному сезоні Ярослав Ракицький провів за "Шахтар" 16 матчів у всіх турнірах. У його активі 1 гол та одна результативна передача. За даними порталу Transfermarkt, його вартість складає 7,5 млн євро. Контракт Ракицького з "Шахтарем" чинний до літа 2022 року. За час виступу в складі "гірників" футболіст встиг шість разів стати чемпіоном України й стільки ж раз завоювати Кубок країни.

      Відзначимо, що в цьому сезоні наставник "гірників" Паулу Фонсека не завжди довіряв Ракицькому місце в основі своєї команди. Відтак, "Шахтар" шукає нового оборонця і, за попередньою інформацією, домовився про перехід влітку Валерія Бондаренка з "Олександрії".

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      Теги: Футбол Спорт Трансфери Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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