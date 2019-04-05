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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Леонід Кравчук про дебати Зеленського з Порошенком: Формат – незвичайний

      1150 Читать новость на русском
      Леонід Крачук
      Леонід Крачук / Getty images

      Незвичайним формат дебатів між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком вважає перший Президент України Леонід Кравчук. Він вважає, що основною темою дискусії між двома кандидатами у президенти буде майбутнє України.

      Окрім того, Кравчук вважає, що початок дебатів буде за Зеленським. Про це він розповів в коментарі виданню "Гордон".

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      "Формат дебатів дійсно незвичайний. Але якщо кандидати погодилися, отже, він реальний і правомірний. На мій погляд, Зеленському є що сказати. Початок дебатів, я не сумніваюся, буде за Зеленським", – висловив свою думку Кравчук.

      За словами першого Президента України, на дебатах переможе той, хто запропонує реальні кроки, як зробити життя українців кращим.

      Думаю, основною темою дискусії двох кандидатів буде майбутнє України. Тому що народ хоче жити краще. На дебатах переможе той, хто запропонує реальні кроки, як зробити життя українців кращим. І головне – щоб до дебатів не було порожніх заяв,
      – наголосив Кравчук.

      Як видно з його слів, він симпатизує кандидату у президенти Володимиру Зеленському. Так, Кравчук зазначив, що "Квартал 95" – гарний медійний продукт та додав, що на місці Зеленського розпочав би свою промову на дебатах із розповіді про його створення. Також Кравчук назвав брутальними та грубими слова Петра Порошенка в бік Зеленського про "маріонетку".

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      Окрім того, Кравчук пригадав, як брав участь у перших в історії України дебатах разом із другим Президентом України Леонідом Кучмою у 1994 році.

      "Ми зуміли провести їх на гарному рівні – не було взаємних образ. Були аргументовані запитання та відповіді про майбутнє країни. Після дебатів ми потиснули один одному руки. Думаю, ці дебати зіграли важливу роль у визначенні переможця тих виборів", – пояснив він.

      Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновником клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кравчук Дебати Зеленського з Порошенком
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