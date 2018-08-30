Леонід Кравчук вимагає пенсію від Порошенка

Перший президент України Леонід Кравчук хоче, щоб Петро Порошенко призначив йому пенсію. Адже нині лише два президенти з п’яти отримують зарплату – це Петро Порошенко і Віктор Ющенко (користуючись правом довічного грошового утримання).

Про це він розповів у інтерв'ю "Главком".

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Як зазначив Леонід Кравчук, за минулий рік два президенти отримали по третині мільйона виплат. Натомість він, як і Леонід Кучма, отримав лише депутатську пенсію.

"Хай їм буде соромно, і діючому президентові зокрема. Мало того, що ми не отримуємо президентські зарплати, я отримую пенсію депутата. Аби я до цього не був депутатом, то у мене не було б пенсії взагалі. Я це питання ставив Порошенку", – сказав він.

Я проживу за ту пенсію, яку мені дають, але справа не в тому. Я їм кажу, призначте мені 5 копійок. Я буду журналістам казати про президентську пенсію у 5 копійок і навіть не ображатимуся. Але коли я позбавлений загалом статусу президентського утримання і визнання після президентської роботи, то те, що записано в Конституції, що ця посада довічна, виглядає посміховиськом,

– наголосив Кравчук.

А на запитання, чи має він якийсь дохід, окрім пенсії, Кравчук відповів, що ні. "Раніше, коли я був молодшим, виступав з лекціями в Америці, за що отримував гонорари. Я в "Динамо" маю 1% і зараз як засновник клубу маю дивіденди. Ось це мої побічні доходи. Вони не дуже великі, але мені їх вистачає", – додав він.