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      Біля застреленого бізнесмена Леоніда Вульфа знайшли передсмертну записку, – ЗМІ

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      Леонід Вульф залишив передсмертну записку / Кадр з відео

      Знайдений застреленим 26 лютого в Києві бізнесмен Леонід Вульф, найімовірніше, скоїв самогубство. Він також залишив передсмертну записку, в якій пояснив, чому вирішив накласти на себе руки.

      Зокрема, Вульф пов'язував це з пограбуванням його квартири восени 2019 року. Тоді крадії поцупили в бізнесмена 200 тисяч доларів, повідомляє Dетектив-Info з посиланням на джерела.

      Читайте також: Бізнесмен Леонід Вульф родом з Кривого Рогу знайдений мертвим: що про нього відомо

      Останні 2 роки я дуже хворів, гроші приберігав на випадок смерті. Після пограбування моє становище різко погіршилося, я опинився в лікарні. Мене звинувачують, що я власноруч пограбував свою квартиру та здійснив гарне інсценування,
      – мовиться у тексті знайденої записки.

      Нижче Вульф додав, що у власній загибелі звинувачує таких собі С.Скибу та, ймовірно, В.Радкевича. Бізнесмен також залишив постскриптум, де зазначив: зброю, з якої він вистрелив у себе, придбав у знайомого учасника АТО.

      передсмертна записка Леоніда Вульфа фото
      Передсмертна записка Леоніда Вульфа / Фото Dетектив-Info

      Що відомо про ймовірне самогубство Леоніда Вульфа

      Бізнесмена родом з Кривого Рогу Леоніда Вульфа знайшли застреленим у Києві 26 лютого. Його закривавлене тіло з простреленою головою виявили в коридорі. В руках чоловіка був пістолет-кулемет "Скорпіон".

      Один зі знайомих Вульфа розповів поліції, що незадовго до смерті бізнесмен телефонував йому та скаржився на погане самопочуття. Він начебто хворів на гіпертонію. Слідство має попередню версію загибелі Вульфа – самогубство. Але цю версію ще перевірять за допомогою експертиз та інших слідчих дій.

      самогубство Леоніда Вульфа фото зброя Скорпіон
      Пістолет-кулемет "Скорпіон", з якого був застрелений Вульф / Фото Dетектив-Info

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Кривого Рогу Новини Києва Вбивство Самогубство Жертви
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