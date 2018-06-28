Leopolis Jazz Fest 2018: хто із зірок приїхав до Львова слухати джаз
У Львові стартував джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018, на якому виступатимуть найкращі джазмени з усього світу.
На відкриття Leopolis Jazz Fest 2018 прийшли багато зіркових гостей, серед яких: Катя Осадча, Джамала, Святослав Вакарчук, Дмитро і Ольга Шурови, Павло Гудімов і багато інших пише JS.
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Катя Осадча
Святослав Вакарчук
Джамала
Джамала з чоловіком
Злата Огневіч
Катерина Кіт-Садова, Андрій Садовий
Олексій Коган
Даша Коломієць
Павло Гудімов
Соня Забуга
Павло Шеремета
Джерело: 24 Канал
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