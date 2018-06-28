Leopolis Jazz Fest 2018: хто із зірок приїхав до Львова слухати джаз

У Львові стартував джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018, на якому виступатимуть найкращі джазмени з усього світу.

На відкриття Leopolis Jazz Fest 2018 прийшли багато зіркових гостей, серед яких: Катя Осадча, Джамала, Святослав Вакарчук, Дмитро і Ольга Шурови, Павло Гудімов і багато інших пише JS.

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Катя Осадча

Святослав Вакарчук

Джамала

Джамала з чоловіком

Злата Огневіч

Катерина Кіт-Садова, Андрій Садовий

Олексій Коган

Даша Коломієць

Павло Гудімов

Соня Забуга

Павло Шеремета