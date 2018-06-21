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Leopolis Jazz Fest розпочинає співпрацю з USAID

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Leopolis Jazz Fest
Leopolis Jazz Fest

Проект доступності та екологічності фестивалю Leopolis Jazz Fest реалізовано за підтримки "Програми сприяння громадській активності "Долучайся!".

Підтримка ініціатив, які спрямовані на підвищення обізнаності населення стосовно питань екології та інклюзивності – мета цього проекту.

Під час проведення фестивалю заплановані тренінги для персоналу та волонтерів щодо доступності фестивалю для людей з інвалідністю та екологічної свідомості.

Фестиваль буде забезпечений необхідною інфраструктурою для людей з інвалідністю: окремі платформи біля сцен, пандуси, спеціальні гумові та металеві килими, доступні туалети.

Для сприяння екологічної свідомості на Leopolis Jazz Fest також будуть розташовані спеціальні контейнери для сортування та переробки сміття, а для дітей буде функціонувати дитячий майданчик "Сортуємо разом" з ігровим банером, кубиками із зображенням різних видів відходів та цікаві новини та факти про сміття.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні (Львів) в останні вихідні червня.

Щорічно фестиваль відвідує близько 100 тисяч гостей. 2016 року Leopolis Jazz Fest був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Концерти транслюються на французькому телеканалі Mezzo - міжнародному путівнику з класичної музики, опери, балету, джазу та етнічної музики на телебаченні, з трьома телеканалами та 55 мільйонами передплатників у більш ніж 60 країнах світу.

"Програма сприяння громадській активності "Долучайся!" фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Pact працює в Україні з 2006 року у сферах урядування, організаційного розвитку та здоров’я. Метою програми "Долучайся!" є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Теги: Новини Львова Музика Новини культури Екологія
Джерело: 24 Канал
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