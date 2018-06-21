Leopolis Jazz Fest розпочинає співпрацю з USAID

Проект доступності та екологічності фестивалю Leopolis Jazz Fest реалізовано за підтримки "Програми сприяння громадській активності "Долучайся!".

Підтримка ініціатив, які спрямовані на підвищення обізнаності населення стосовно питань екології та інклюзивності – мета цього проекту.

Під час проведення фестивалю заплановані тренінги для персоналу та волонтерів щодо доступності фестивалю для людей з інвалідністю та екологічної свідомості.

Фестиваль буде забезпечений необхідною інфраструктурою для людей з інвалідністю: окремі платформи біля сцен, пандуси, спеціальні гумові та металеві килими, доступні туалети.

Для сприяння екологічної свідомості на Leopolis Jazz Fest також будуть розташовані спеціальні контейнери для сортування та переробки сміття, а для дітей буде функціонувати дитячий майданчик "Сортуємо разом" з ігровим банером, кубиками із зображенням різних видів відходів та цікаві новини та факти про сміття.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні (Львів) в останні вихідні червня.



Щорічно фестиваль відвідує близько 100 тисяч гостей. 2016 року Leopolis Jazz Fest був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Концерти транслюються на французькому телеканалі Mezzo - міжнародному путівнику з класичної музики, опери, балету, джазу та етнічної музики на телебаченні, з трьома телеканалами та 55 мільйонами передплатників у більш ніж 60 країнах світу.



"Програма сприяння громадській активності "Долучайся!" фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Pact працює в Україні з 2006 року у сферах урядування, організаційного розвитку та здоров’я. Метою програми "Долучайся!" є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.