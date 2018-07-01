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Leopolis Jazz Fest: які враження від фестивалю отримали слухачі та самі артисти

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Leopolis Jazz Fest без перебільшень одна із найбільших музичних подій Європи добігає кінця. За п’ять днів фестивалю сюди приїздили різні світові зірки.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Артисти розповідають, що старий добрий Львів їм неабияк припав до душі. Вони навіть поділилися своїми враженнями про українських виконавців. "Гадаю, що рівень українських музикантів є дуже глибоким і мене вразило наскільки глибокими були питання і відповіді на майстер-класі", – сказав гітарист із США Лі Рітенур.

Були різні музичні жанри: трохи джазу, трохи латинської музики, панку та "старої школи". Знаєте, я хлопець "старої школи" і є різні жанри, але головна мета музики – змусити людей посміхатися ,
– зазначив бас-гітарист із США Мелвін Девіс.

Слухачам такий підхід дійсно сподобався. На їхніх обличчях сяяли посмішки, тож виконавці досягнули своєї мети.

Слухачка Марина розповіла, що вона відвідала надзвичайний концерт, на якому багато танцювала, та пообіцяла, що приїде ще раз.

Це щось надзвичайне, розумієте. Таке почути можна лише раз в житті,
– сказав слухач Мирослав.

Нагадаємо, Львів традиційно наприкінці червня заполонив джаз. У місті стартував найбільший джазовий фестиваль – Leopolis Jazz Fest. 2018 року він змінив назву, але не змінив традицій – на львівських сценах виступатимуть найкращі джазмени з усього світу.

Теги: Новини України Новини Львова Фестивалі Музика
Джерело: 24 канал
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