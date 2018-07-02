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Leopolis Jazz Fest завершився: чим вразив останній день фестивалю

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Львівське свято джазу добігло кінця. За 5 днів на Leopolis Jazz Fest імениті виконавці викликали справжній фурор у публіки. Родзинкою 1 липня стало святкування Дня Канади у Львові.

Відтак на святі джазу було ще більше іноземних гостей. Для поціновувачів Канади на площі Ринок – сцена і виключно тамтешні музиканти. 

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"Якраз в межах фестивалю ми з посольством Канади у співпраці привезли три самих відомих в Канаді колективи джазових, сьогодні вони протягом дня виступають. І в посольстві Канади велика кількість додаткових активностей для святкування цього дня", – зазначила виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська.

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Для львів'ян Leopolis Jazz Fest – це не лише можливість поджазувати, а й добра нагода похвалитися старим містом. А воно, кажуть музиканти, зачарувало всього лише за кілька митей. 

Ми мали ніч п'ятниці, аби дослідити вечірнє місто. І я не міг повірити, наскільки чудово це було! Я почуваюся дуже захопленим. Раніше ніколи не відвідував України до цього, а особливо Львів – це дуже красиве місто. І я сподіваюся, що повернуся сюди наступного року,
– розповів лідер гурту Jake Koffman Quartet Джейк Коффман.

На сцені цього дня: Jake Koffman Quartet, Alex Goodman Quartet i John Stech Trio. Останні, окрім джазових композицій, виконали й знаменитий український аркан у власному аранжуванні. Відвідувачі фестивалем цьогорічним задоволені. Кажуть, настрою не псує навіть примхлива погода. І додають: пишаються своїм містом, що цього разу, як і завжди, на високому рівні. 

Теги: Новини України Новини Львова Leopolis Jazz Fest Музика
Джерело: 24 канал
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