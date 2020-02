Leopolis Jazz оголосив першу п’ятірку хедлайнерів фестивалю

Цьогоріч один з найочікуванішіх фестивалів літа – Leopolis Jazz Fest старутє з 25 червня. Організатори фестивалю уже назвали першу п’ятірку хедлайнерів

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні у Львові в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році.

Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo. У 2020 році фестиваль святкує 10-річчя.

Хто виступатиме на сцені у фестивальні дні – читайте у матеріалі.

25 червня

Рішар Гальяно і Ларс Даніельссон

Французький акордеоніст Рішар Гальяно і шведський контрабасист, віолончеліст Ларс Даніельссон готують спеціальну ексклюзивну програму з оркестром "INSO-Львів", яка стане світовою прем'єрою в рамках X Leopolis Jazz Fest.

25 червня музиканти відкриють Сцену ім. Е. Рознера на фестивалі.

Жива легенда Рішар Гальяно – "один із п’яти найвидатніших (джазових) музикантів у світі" (Андре Менар, співзасновник джазового фестивалю в Монреалі). В 2020 році музикант відзначає свій 70-й день народження та 50 років сценічної діяльності. Рішар Гальяно вплинув на історію розвитку акордеону в музичній культурі. В 1980 році відбулася його зустріч з Астором П'яццоллою, яка стала одною з вирішальних подій у житті виконавця. Гальяно створив новий напрям "New Musette" і записав понад 50 альбомів. У 2017 році він уперше виступив на фестивалі у Львові у складі групи "Mare Nostrum".



Рішар Гальяно. Фото Wally Perusset

Ларс Даніельссон відомий як лідер власного квартету. У Ларса Даніельссона значна дискографія, більшість своїх альбомів він випустив на провідному європейському лейблі ACT. Засновник проєкту "Liberetto", в якому зміг знайти новий баланс між джазом, класикою, поп-музикою і європейською народною музикою. У Львові Ларс Даніельссон написав композицію Lviv, вона увійшла в альбом Liberetto III. У 2018 році він презентував альбом з трубачем Паоло Фрезу "Summerwind".



Ларс Даніельссон. Фото ACT Jan Söderström

Вже традиційним учасником фестивалю став Академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів" Львівської національної філармонії.

У 2016 році "INSO-Львів" відкрив фестиваль Alfa Jazz Fest з піаністом Вадимом Неселовським на Площі Ринок. У 2017 – представив програму з Авішаї Коеном на Сцені ім. Е. Рознера, а в 2018 – з Lars Danielsson Group.

26 червня

Французький джазовий трубач Ібрагім Маалуф

Це буде дебют музиканта в Україні.

Ібрагім Маалуф народився в Бейруті (Ліван) в сім'ї музикантів. Спочатку 80-х, він разом з сім'єю переїхав в Париж, де і здобув блискучу освіту. У 2007 вийшла дебютна платівка трубача – альбом "Diasporas", який отримав високу оцінку слухачів. З того часу Ібрагім Маалуф – один з найуспішніших інструменталістів французької музичної сцени. Творчість Ібрагіма відома своєю еклектичністю, музикант об'єднує арабську музику, джаз, рок та безліч інших жанрів.



Ібрагім Маалуф. Фото Yann Orhan

Він лауреат безлічі конкурсів виконавців, і нагороджений "Victoires de la Musique", "Echo Jazz" в Німеччині, "César for Best Film Music" у 2016 році, "Prix Lumières" за кращу музику до фільму.

У вересні минулого року Ібрагім Маалуф випустив одинадцятий студійний альбом "S3NS". Не зовсім джаз, не зовсім поп, іноді це рок – альбом наповнений свободою, синтезом стилів і настроїв, свіжий і одночасно ностальгічний.

Музикант оточив себе талановитими виконавцями. На записі альбому з ним працювали віртуозні кубинські піаністи – Гарольд Лопес-Нусса, Альфредо Родрігес і Роберто Фонсека, саксофоніст Ірвінг Асао, скрипалька і співачка Іліан Канізарес.

У Львові з Ібрагімом Маалуфом на сцену вийдуть 13 музикантів. Разом вони створять приголомшливе шоу, присвячене латинській культурі й афро-кубинській музиці.

27 червня

Концерт Авішая Коена

Концерт добре знайомого і улюбленого українськими слухачами ізраїльського джазового контрабасиста, співака, композитора і аранжувальника Авішай Коена символічно названий 50:50:50. Адже в 2020 році музикантові виповниться 50 років і на честь цієї дати він виконає 50 концертів в 50 країнах світу. Цей тур стане святом для величезної міжнародної аудиторії Авішая Коена, яка формувалася протягом багатьох років. Для Leopolis Jazz почесно, що один з п'ятидесяти концертів відбудеться на ювілейному фестивалі.



Авішай Коен

За останні два десятиліття музикант став одним із провідних басистів у світі. Також він отримав широке визнання як композитор.

У лютому 2019 року Авішай записав свій сімнадцятий альбом "Arvoles" (Razdaz 2019), в студії Nilento у Швеції.

Більше деталей за посиланням.

27 червня

Американський трубач та композитор Кріс Ботті

У цей день на сцені ім. Едді Рознера виступить американський трубач та композитор Кріс Ботті. З моменту виходу його альбому "When I Fall In Love" (2004), Кріс Ботті став одним із найпопулярніших американських інструментальних виконавців. Після цієї платівки з’явилась низка успішних релізів та у 2012 році його альбом "Impressions" одержав Греммі у номінації "Кращий поп-інструментальний альбом". На рахунку Кріса Ботті понад 4 мільйони проданих платівок.



Кріс Ботті

Впродовж останніх трьох десятиліть Ботті записувався та виступав з такими зірками як: Стінг, Барбра Стрейзанд, Тоні Беннетт, Леді Гага, Джош Гробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол Саймон, Джоні Мітчелл, Джон Мейер, Андреа Бочеллі, Джошуа Белл, Стівен Тайлер (Aerosmith) і навіть Френк Сінатра.

Кріс Ботті перебуває у гастролях у середньому 300 днів у рік та мав честь виступати в найпрестижніших залах світу, серед яких: Карнегі-хол, концертний зал Голлівуд-боул, оперний театр в Сіднеї і театр "Сан-Карло" в Італії.

28 червня

Камасі Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2020

Один із провідних джазових музикантів сучасності Камасі Вашингтон виступить 28 червня на сцені ім. Едді Рознера в рамках Leopolis Jazz Fest 2020.

Коли Камасі Вашингтон випустив у 2015 році свій феноменальний альбом The Epic, він відразу ж зробив його натхненником нашого покоління в сфері прогресивної, імпровізаційної музики, завдяки чому молодь відкриває для себе музику, яку не чула раніше. 172-хвилинна одіссея за участі гурту із 10 виконавців, The Next Step, збагачена елементами хіп-хопу, класичної музики та R&B, всім тим, що мало основний вплив на молодого саксофоніста та лідера гурту, який перевершив усі очікування про те, що таке "джазова" музика.



Камасі Вашингтон

Визнаний критиками альбом The Epic отримав численні нагороди, включаючи American Music Prize та альбом року Gilles Peterson Worldwide. За цією роботою послідувала співпраця Вашингтона з іншими впливовими артистами, такими як Кендрік Ламар, Джон Ледженд, Run the Jewels, Ibeyi та створення концептуального мультимедійного альбому "Harmony of Difference" під час престижної бієнале в 2017 році в Музеї американського мистецтва Вітні в Нью-Йорку.

У червні 2018 року Вашингтон випустив альбом Heaven and Earth, який мав великий успіх. Альбом отримав найкращі нагороди, зокрема від Pitchfork, NPR, Variety, GQ, MOJO, та Complex. Співпрацюючи з такими передовими режисерами, як Бредфорд Янг, Дженн Нкіру, Теренс Ненс та Марк Томас, Вашингтон взяв учать у зйомках фільму AS TOLD TO G/D THYSELF, на який надихнув альбом Heaven and Earth. Прем'єра стрічки відбулася на кінофестивалі "Sundance" у січні 2019 року. Фільм також був показаний на сценах The Broad, Stony Island Arts Bank, театру "Apollo", та 180 The Strand у Лондоні.

До слова, продаж квитків на Leopolis Jazz Fest 2020 відкриється у квітні. Слідкуйте за подією у Facebook, на сторінці Instagram або на сайті.