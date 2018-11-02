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      Лещенко: Порошенко "відбілив" ще одного генерала часів Януковича і поставив собі на службу

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      Олександр Терещук
      Олександр Терещук / Фото з відкритих джерел

      Днями головою Київської області Порошенко призначив головою колишнього начальника Національної поліції в Києві Олександра Терещука. Здавалося би, якесь чергове кадрове рішення президента. Але насправді, якщо розібратися, тут, як в дзеркалі, відбиваються усі плани чинного глави держави з утримання влади.

      Це у своєму відеоблозі "Чесна політика" зазначає народний депутат Сергій Лещенко. 

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      За словами політика, саме Київська область є ключовим регіоном для Порошенка. Мовляв, тут мешкає сам президент, тут найдорожча в Україні земля, і тут збирається обратися до наступного парламенту його права рука Ігор Кононенко, для якого втрата мандату та разом із ним недоторканності може обернутись серйозними проблемами.

      Порошенку потрібна Київська область як резерв голосів на виборах. Тут завжди були високими рейтинги Тимошенко. Відповідно, голоси, які згенерує собі Порошенко, понизять результат його конкурентів. Тому Київську область Банкова вирішила віддати в руки одіозному Терещуку, який знає свою справу,
      – переконаний Лещенко. 

      У часи Януковича Терещук спочатку очолював міліцію в одному з районів Києва, потім – Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, яке є головною "кришею" наркотрафіку, і зрештою в 2012 році, напередодні парламентських виборів, Янукович відправляє Терещука начальником управління внутрішніх справ у Волинській області.

      Саме тому Терещук тепер підпадає під люстрацію. Але його робота не обмежувалася цією територією. Як зазначає Лещенко, у часи Революції Гідності Терещук був вірним слугою екс-міністра внутрішніх справ Олександра Захарченка і відправляв до столиці підрозділ "Беркут", розташований на Волині.

      Після Революції Гідності Порошенко мав якісь сентименти до Терещука – ставши президентом, він призначив його керувати київською міліцією, а коли почався галас активістів відносно люстрації Терещука, президент провів через парламент потрібний закон та скасував люстрацію одіозного генерала. І от тепер, відмитий від шлейфу роботи на Януковича, Порошенко призначив Терещука на Київську область зібрати у весь кулак адміністративний ресурс. Він буде допомагати Ігорю Кононенку, який очолює обласний осередок БПП разом з екс-генпрокурором Віталієм Яремою,
      – підсумував нардеп. 

      Відео повного випуску "Чесної політики" за 2 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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