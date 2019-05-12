Лещенко відповів на слова Джуліані про "ворогів Трампа" і звинуватив Луценка

Народний депутат Сергій Лещенко відреагував на заяву особистого адвоката президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, який напередодні назвав його одним із "ворогів президента США".

Такі заяви Джуліані свідчать про вплив генерального прокурора України Юрія Луценка, написав Лещенко у своєму Twitter.

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Він зазначив, що гепрокурор вводить в оману Джуліані та інших американців, тому що хоче втриматися на посаді.

Луценко маніпулює справою (сина екс-віце-президента США Гантера – 24 канал) Байдена та компанії Burisma, щоб американці допомогли йому втримати владу, тому що сам він зганьбився і не має куди йти після того, як його бос Порошенко програв вибори минулого місяця,

– написав він.

Лещенко наголосив, що саме тому Луценко зараз стверджує, що має докази порушень, до яких причетний Байден. Нардеп додав: "Якщо це правда, чому він повчав про це роками?".

My reaction on what happened with @RudyGiuliani trip to Ukraine. He was misled by corrupt prosecutor general of Ukraine Lutsenko who is looking for loyalty in WH to safe his position under the new president of Ukraine. Don't be target of his misinformation! pic.twitter.com/1etRW1LkFP — Leshchenko (@Leshchenkos) 12 травня 2019 р.

Він також оприлюднив відео, яке зняв у Нью-Йорку біля помешкання, конфіскованого в колишнього голови передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

На його думку, це підтверджує те, згадувана Джуліані "чорна бухгалтерія "Партії регіонів" була справжньою, адже призвела до розслідування в США та ув’язнення Манафорта.

Зі свого боку, Юрій Луценко оприлюднив 11 травня уривок з власного інтерв’ю виданню The New York Times у квітні 2019 року, у якому коментує справу проти компанії Burisma Hodling. Її очолював екс-міністр екології України Миколою Злочевським.

До складу директорів компанії входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США в адміністрації Обами Джо Байдена. Байден-старший заявив про намір брати участь у виборах президента США 2020 року.

Гепрокурор зазначив, що справу проти компанії Злочевського щодо ймовірного відмивання коштів закрили до початку його роботи на посаді (до травня 2016 року – 24 канал).

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані планував приїхати в Україну , щоб зустрітися з Зеленським, але скасував свій візит. Адвокат Трампа заявив, що причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки" і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі "ворогів президента", а в деяких випадках – ворогів США. Таким Джуліані вважає нібито нардепа Сергія Лещенка .

Чому Джуліані хотів зустрітися з Зеленським?Щоб переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії.



Джуліані також хотів розповісти Зеленському "все, що знає про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".



Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".

За словами Джуліані, Лещенко допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році. Він опублікував "чорну книгу" – список секретних платежів, зроблених партією голові виборчого штабу республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам.

Що відомо про "чорну книгу" і до чого тут Пол Манафорт?Зазначимо, що у 2016 році Лещенко опублікував "чорну книгу" або є "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" – список секретних платежів, зроблених партією голові виборчого штабу республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.



Манафорт також був центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. У березні Манафорта засудили у США за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці та ще – до 3,5 років за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні.