Лещенко зібрався на допит в ГПУ: хоче передати документи по "чорній бухгалтерії" регіоналів

Народний депутат Сергій Лещенко 23 травня збирається прийти на допит у Генпрокуратуру. Викликають депутата у "справі Манафорта". Він збирається передати слідчим документи, які стосуються "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".

Так, нардеп днями зустрічався зі спеціальним агентом ФБР, який повернув передані американському слідству речові докази Манафорта.

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Матеріали повернуті в зв'язку з завершенням справи Манафорта в США. Тепер я запрошений на допит в Генеральну прокуратуру, в ході якого передам слідству наявні у мене документи,

– написав Лещенко на своїй Facebook-сторінці.

Після допиту Лещенко збирається дати прес-конференцію.

Зазначимо, що ще 16 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив: нардепа Сергія Лещенка викличуть на допит у ГПУ. Окрім того, йому можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів". Генпрокурор також звинуватив нардепа в тому, що той нібито втрутився у вибори президента США 2016 року, публікуючи дані про "чорну бухгалтерію".

Річ у тім, що в публікаціях Лещенка фігурував Пол Манафорт, який співпрацював як політконсультант з "регіоналами" та отримував від них таємні платежі. Після цього у 2016 році Манафорт керував виборчим штабом Дональда Трампа. А особистий адвокат Трампа – Рудольф Джуліані – нещодавно назвав Лещенка ворогом американського лідера в оточенні Президента України Володимира Зеленського. За словами Джуліані, Лещенко нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році тим, що опублікував "чорну бухгалтерію".