Леся Цуренко створила сенсацію на US Open: емоційні кадри
Українська тенісистка Леся Цуренко, яка посідає 36-ту сходинку у світовому рейтингу, вперше в кар'єрі пробилась у чвертьфінал престижного тенісного турніру US Open.
В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США друга ракетка України не без зусиль перемогла чеську тенісистку Маркету Вондроушову.
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Поєдинок, який тривав понад 2,5 години закінчився з рахунком 6: 7 (3:7), 7:5, 6:2 на користь українки.
Після перемоги тенісистка не стримувала емоцій.
29-річна Цуренко вперше у кар'єрі виступить у чвертьфіналі US Open, де зустрінеться японкою Наомі Осакою, яка посідає 19-ту сходинку у світовому рейтингу.
3 вересня перша ракетка України та 7-ма у світовому рейтингу Еліна Світоліна не зуміла перемогти латвійку Анастасію Севастову у матчі четвертого кола US Open.
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