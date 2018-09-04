Леся Цуренко створила сенсацію на US Open: емоційні кадри

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка посідає 36-ту сходинку у світовому рейтингу, вперше в кар'єрі пробилась у чвертьфінал престижного тенісного турніру US Open.

В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США друга ракетка України не без зусиль перемогла чеську тенісистку Маркету Вондроушову.

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Поєдинок, який тривав понад 2,5 години закінчився з рахунком 6: 7 (3:7), 7:5, 6:2 на користь українки.

Після перемоги тенісистка не стримувала емоцій.

Another emotionally draining win today on the women's side...@LTsurenko survives a 2.5 hour battle against Vondrousova to reach the QF!#USOpen pic.twitter.com/AfmeaDXJws — US Open Tennis (@usopen) 3 вересня 2018 р.

29-річна Цуренко вперше у кар'єрі виступить у чвертьфіналі US Open, де зустрінеться японкою Наомі Осакою, яка посідає 19-ту сходинку у світовому рейтингу.

3 вересня перша ракетка України та 7-ма у світовому рейтингу Еліна Світоліна не зуміла перемогти латвійку Анастасію Севастову у матчі четвертого кола US Open.

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