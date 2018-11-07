"Лестер" не включатиме музику, якщо заб'є гол у домашньому матчі з "Бернлі"

"Лестер" не святкуватиме голи і не включатиме на стадіоні музику, якщо заб'є в матчі АПЛ з "Бернлі", який відбудеться 10 листопада.

Зазвичай клуб включає пісню Fire, але в данину поваги до Шріваддханапрабха, робити це в суботу не буде, повідомляє The Times.

Читайте також: Футболісти "Лестеру" прибули до Таїланду на похорон загиблого власника клубу

Зазначимо, що цей матч буде першим після загибелі власника клубу Вішая Шріваддханапрабхі. Також "лисиці" збираються вшанувати його пам'ять двохвилинним мовчанням і подарувати вболівальникам сувеніри на згадку про тайського функціонера.

Нагадаємо, що тайський мільярдер та власник англійського футбольного клубу "Лестер" Вішай Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера. Це сталося одразу після футбольного матчу поблизу стадіону "Кінг Пауер Стедіум", в місті Лестер, Англія.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24