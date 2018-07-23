Леся Нікітюк на ходу вистрибнула з машини, щоб станцювати: кумедне відео

Українська телеведуча Леся Нікітюк взяла участь у світовому флешмобі: користувачі соціальних мереж викладають відео під пісню репера Дрейка "In my feelings", на якому вони намагаються вистрибнути з машини на ходу, а потім паралельно бігти за автомобілем і танцювати.

Спочатку флешмоб виглядав цілком безпечно – потрібно було танцювати на місці. В середині липня музикант випустив кліп, де зізнається подрузі Кікі у любові, але фанати вважають, що він робить це непереконливо. Так, у соціальних мережах набирає популярності небезпечна версія флешмобу під пісню Дрейка. З хештегом #Inmyfeelings прихильники викладають відео.

Читайте також: Києву пропонують помолитися за доступний транспорт: нове явище набирає оберти у Facebook

Леся Нікітюк також взяла участь у флешмобі, але зробила це у властивій для неї кумедній формі. Жінка опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.

"Мій варіант світового флешмобу #kiki. Був варіант ще провалитися в люк, але ми не знайшли", – прокоментувала Леся.

Дивіться відео з Нікітюк:

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 22 Лип 2018 р. о 11:29 PDT

Дивіться відео безпечного варіанту танцю під пісню Дрейка:

Допис, поширений Odell Beckham Jr (@obj) 4 Лип 2018 р. о 11:44 PDT

Зазначимо, що завершити флешмоб до кінця вдається далеко не всім. Багатьом буває не легко вийти з машини, що виглядає по-справжньому небезпечно.