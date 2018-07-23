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Леся Нікітюк на ходу вистрибнула з машини, щоб станцювати: кумедне відео

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Скріншот з відео

Українська телеведуча Леся Нікітюк взяла участь у світовому флешмобі: користувачі соціальних мереж викладають відео під пісню репера Дрейка "In my feelings", на якому вони намагаються вистрибнути з машини на ходу, а потім паралельно бігти за автомобілем і танцювати.

Спочатку флешмоб виглядав цілком безпечно – потрібно було танцювати на місці. В середині липня музикант випустив кліп, де зізнається подрузі Кікі у любові, але фанати вважають, що він робить це непереконливо. Так, у соціальних мережах набирає популярності небезпечна версія флешмобу під пісню Дрейка. З хештегом #Inmyfeelings прихильники викладають відео.

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Леся Нікітюк також взяла участь у флешмобі, але зробила це у властивій для неї кумедній формі. Жінка опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.

"Мій варіант світового флешмобу #kiki. Був варіант ще провалитися в люк, але ми не знайшли", – прокоментувала Леся.

Дивіться відео з Нікітюк:

 

Дивіться відео безпечного варіанту танцю під пісню Дрейка:

 

Допис, поширений Odell Beckham Jr (@obj)

 

Зазначимо, що завершити флешмоб до кінця вдається далеко не всім. Багатьом буває не легко вийти з машини, що виглядає по-справжньому небезпечно.

 

Теги: Новини України LifeStyle Курйозні новини Флешмоб Інтернет
Джерело: 24 Канал
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