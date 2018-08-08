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Леся Нікітюк погодилась взяти участь у "Танцях з зірками": кумедне відео

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк стала новою учасницею другого сезону танцювального шоу "Танці з зірками".

Телеведуча прийняла виклик від співачки Злати Огневич, яка напередодні підтвердила свою участь. Про те, що Леся вийде на паркет популярного шоу, дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Леся Нікітюк записала короткий ролик, у якому вона прогулюється вулицями і їй ввижається, нібито усі навколо говорять їй "Йди на "Танці".

Ведуча підтвердила свою участь і передала естафету зірці "Кварталу 95" Артему Гагаріну та українській телеведучій Оксані Марченко.

 

Нагадаємо, 2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році вийде на телеканалі 1+1 вже восени. Цього року у проекті візьме участь аж 14 зірок.

Танці з зірками– це шалене шоу, непередбачувані перевтілення зіркових учасників, святкова атмосфера та адреналін. Це сучасні вражаючі постановки, казкові костюми та несподівані музичні номери. В новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. За правилами проекту, 14 професійних танцівників складуть пари українським зіркам. На очах у телеглядачів вони мають продемонструвати свої танцювальні здібності та навички, які вони отримують під час виснажливих репетицій.

Виконання композицій оцінюють телеглядачі та професійне журі, до складу якого увійшли улюбленці публіки: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Ведучим сезону стане Юрій Горбунов.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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