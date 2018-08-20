Леся Нікітюк похизувалась ідеальною фігурою в купальнику: гаряче фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала гаряче фото в купальнику. Зірка опублікувала знімок на сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк – не тільки успішна ведуча, відома за участю у шоу "Орел и Решка", "Вокруг М", "Леся здеся" та "Хто зверху", але й популярний блогер. Відтак зірка активно показує кадри своїх буднів, які захоплюють оригінальністю та гумором.

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На сторінці Лесі Нікітюк з'являються і пікантні кадри. Так, незадовго до прем'єри шоу "Танці з зірками" телеведуча вирішила відпочити в одному зі столичних комплексів. Знаменитість зробила звабливе фото в білому купальнику, показавши ідеально струнке тіло.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 20 Сер 2018 р. о 8:17 PDT

До слова, Леся Нікітюк отримала чималу популярність в Instagram, адже майже 2 мільйони користувачів соцмережі стежать за її дописами. Тому телеведуча вражає своїх підписників все новими постами. Чільне місце в серед них займає здорове харчування, яким Леся Нікітюк полюбляє хизуватись. Водночас зірка демонструє і красу свого стрункого тіла, як підтвердження, що її дієта дається взнаки.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 14 Сер 2018 р. о 1:44 PDT

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 2 Сер 2018 р. о 12:58 PDT

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 17 Лип 2018 р. о 6:21 PDT

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 2 Лип 2018 р. о 2:21 PDT