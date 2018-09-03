Леся Нікітюк показала порізи на ногах після виступу в шоу "Танці з зірками": фото

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка є учасницею розважального шоу "Танці з зірками", показала шанувальникам, як виглядають її ноги в порізах після танцю.

Леся Нікітюк розповіла про це на своїй сторінці в Instagram.

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Підкорювати паркет вальсом Леся Нікітюк вийшла зі своїм партнером Максимом Єжовим. Травмована під час першого ефіру рука Лесі Нікітюк не завадила їй виконати всі па. Сукня телеведучої була у формі букету квітів, який вкінці номеру Максим Єжов зірвав з Лесі Нікітюк. Мої ноги після вчорашнього "букета". Дожити б і не перетворитися в "бутон" після цих порізів! А то ще хтось зірве, не дай Бог,

– прокоментувала порізи Леся.



Леся Нікітюк / Instagram



Леся Нікітюк / Instagram

Дивіться відео Лесі Нікітюк:

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 3 Вер 2018 р. о 12:58 PDT

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова

Танці з зірками Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари.



Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників – у шоу візьме участь 14 пар.