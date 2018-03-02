Леся Нікітюк показала стрункі ноги у дизайнерській сукні: фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк, відома за участю в програмах "Орел і решка" та "Навколо М", опублікувала стильне фото в Instagram.

На світлині ведуча позувала в одязі українського бренду NAMES'UA modateka. У фотосесії Леся Нікітюк постала у ніжній та грайливій сукні, яка стильно підкреслила стрункі засмаглі ноги знаменитості. Образ вона доповнила темним пальто, накинутим на плечі, та червоними туфлями на підборах.

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На фото Леся Нікітюк сидить на дивані, загадково відвівши погляд від камери.

Тепер зрозуміло, звідки у мене весь цей красивий одяг, який ви вже оцінили,

– дотепно підписала світлину ведуча.