Леся Нікітюк показала свій новий імідж: фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила змінити свій образ. Зірка опублікувала відповідне фото на сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк полюбляє дивувати прихильників новими знімками із буденного життя. Телеведуча то позує на Каннському кінофестивалі в розкішних сукнях, то вирушає на відпочинок з мамою до сонячної Італії, то ділиться кумедним досвідом своїх подорожей. Та це не все, чим Леся Нікітюк вражає підписників. Зірка майстерно перевтілюється, обираючи яскраві та інколи провокативні образи.

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 21 Тра 2018 р. о 4:40 PDT

Нещодавно телеведуча вирішила ще й змінити свій імідж. Леся Нікітюк показала нову стрижку в соціальній мережі. Артистка зробила знімок в розкішній блузі, що відкривала її плечі. Джинси та аксесуари завершили стильний "лук" телеведучої, який можна буде побачити у новому сезоні проекту "Хто зверху".

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 12 Чер 2018 р. о 1:09 PDT

Варто зазначити, що така стильна стрижка дуже пасує Лесі Нікітюк. Це підтвердили і підписники, які поставили понад 70 тисяч вподобань за лічені години після публікації фото. Українці засипали Лесю Нікітюк компліментами, додавши, що вона виглядає розкішно.