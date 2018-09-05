Леся Нікітюк поласувала чебуреком і розповіла про свою фігуру: фото
Популярна українська ведуча Леся Нікітюк розповіла, як змінилося її фігура після участі у проекті "Танці з зірками".
За словами Лесі, вона схудла на два розміри за три тижні. Ведуча також опублікувала фото, на якому смачно ласує чебуреком.
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"Целюліт мені на щоки. А що?! Можу собі дозволити... за останні 3 тижні, я схудла на 2 розміри... цікаво з чим це пов'язано", – підписала кадр Нікітюк.
Як відомо, Леся Нікітюк бере участь у шоу "Танці з зірками", її партнер на паркеті – Максим Єжов. Ведуча навіть травмувалася під час першого ефіру, але продовжила участь у проекті.
"Танці з зірками 2018" 2 випуск – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова:
Джерело: 24 Канал
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