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Леся Нікітюк розсмішила мережу знімком з Сергієм Притулою

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото із соцмереж

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка перебуває на піку слави, активно веде свій блог в соціальних мережах. Зірка показала кумедне фото з Сергієм Притулою, від якого неможливо втримати сміх.

Леся Нікітюк славиться в українському шоу-бізнесі відмінним почуттям гумору. Це вона доводить і під час інтерв'ю, і у своєму блозі. Саме таке жартівливе ставлення до всього приваблює людей, тому кількість прихильників Лесі Нікітюк щоразу зростає. 

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У такому гумористичному стилі телеведуча зробила фото з колегою на проекті "Хто зверху?" Сергієм Притулою. Леся Нікітюк позувала перед камерою в бузковому піджаку, окулярах та хустині, зав'язаній на екстравагантній зачісці. Позаду зірки красувався Сергій Притула без футболки, який по-жіночому прикрив груди руками та зробив наляканий погляд.

 

Кумедним фото Леся Нікітюк вирішила анонсувати новий сезон проекту "Хто зверху?". Телеведуча вдало привернула увагу людей до шоу, адже від опублікованого знімка складно втримати сміх. 

Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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