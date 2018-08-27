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Леся Нікітюк травмувалася на шоу "Танці з зірками": подробиці

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Леся Нікітюк на шоу "Танці з зірками"
Леся Нікітюк на шоу "Танці з зірками" / Фото з відкритих джерел

Під час першого ефіру танцювального шоу "Танці з зірками" одна з 14-ти зіркових учасників, телеведуча Леся Нікітюк травмувала лікоть.

Леся розповіла прихильникам на своїй сторінці в Instagram про те, як провела пів ночі у травматології.

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"1:40 ночі, я в травмпункті, роблю знімок руки, тому що у мене опух лікоть – напевно, після танців", – повідомила Нікітюк.

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сторіз Лесі Нікітюк

Леся зазначила, що найближчі три дні проведе з пов'язкою на руці. 

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сторіз Лесі Нікітюк

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сторіз Лесі Нікітюк

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сторіз Лесі Нікітюк

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сторіз Лесі Нікітюк

Нагадаємо, на прем’єрі танцювального шоу "Танці з зірками 2018" Леся Нікітюк танцювала з Максом Єжовим. Телеведуча станцювала запальний фрістайл під пісню Світлани Лободи "SuperStar". 

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Макса Єжова

 

Теги: LifeStyle Травми
Джерело: 24 Канал
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